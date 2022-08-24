البيت الأبيض يخفض توقعاته لعجز الميزانية للعام المالي 2022 إلى 1.032 تريليون دولار￼

عدًل البيت الأبيض امس الثلاثاء توقعاته للعجز في العام المالي 2022 إلى 1.032 تريليون دولار، بانخفاض قدره 383 مليار دولار عن توقعاته للميزانية التي صدرت في مارس آذار، بما يعكس زيادة في الإيرادات وتراجعا طفيفا في الإنفاق.

ولا تشمل التوقعات الجديدة، التي اكتملت في التاسع من يونيو حزيران، تشريعات تم إقرارها منذ ذلك الحين من بينها قانون دعم صناعة وبحوث أشباه الموصلات البالغ قيمته 52 مليار دولار وحزمة زيادات ضريبية قدرها 430 مليار دولار واستثمارات في الرعاية الصحية والطاقة النظيفة.

وينتهي العام المالي 2022 في الثلاثين من سبتمبر أيلول.

توقع البيت الأبيض أن عجز الميزانية للعام المالي 2023 سيبلغ 1.3 تريليون دولار، بزيادة قدرها 146 مليار دولار عن توقعاته في مارس آذار.

توقعات الناتج المحلي في الولايات المتحدة

يتوقع البيت الأبيض أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة 1.4% في 2022، و1.8% في 2023 و2.0% في 2024

كما توقع أيضًا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 6.6% في 2022، و2.8% في 2023، و2.3% في 2024.

وشملت توقعات البيت الأبيض البطالة أيضًا، حيث توقعت إدارة بايدن أن يبلغ متوسط معدل البطالة في الولايات المتحدة 3.7% في كل من 2022 و2023، و3.8% في 2024.