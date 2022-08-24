تباين أداء الأسهم الأميركية في مستهل التعاملات بعدما سجلت أمس أسوأ أداء يومي منذ حزيران، مع ترقب المستثمرين لتصريحات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال المؤتمر السنوي للمصارف المركزية العالمية في “جاكسون هول” الجمعة.

وتراجع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة طفيفة 0.1% أو (- 32 نقطة) عند 33030 نقطة، في تمام الساعة 4:40 مساءً بتوقيت بيروت، بعدما انخفض أمس بأكثر من 600 نقطة. بينما استقر مؤشر “إس أند بي 500” عند 4137 نقطة، عقب انخفاضه أمس بأكبر وتيرة يومية منذ السادس عشر من يونيو، واستقر الناسداك عند 12383 نقطة.

وهبط سهم “زوم فيديو كومينيكشنز” بنسبة 12.91% إلى 84.91 دولار بعدما خفضت شركة عقد الفيديوهات عبر الإنترنت توقعاتها للعام بأكمله. واستقر عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات عند 3.042%، بعدما تجاوز أمس مستوى 3% للمرة الأولى في شهر