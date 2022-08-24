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ارتفاع اسعار النفط بعد تصريحات وزير الطاقة السعودي

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات
0 28 أقل من دقيقة

افادت وكالة “روسيا اليوم”، بأن “أسعار النفط ارتفعت في تعاملات امس ، وجاء ذلك بعد تصريحات لوزير ال​طاقة​ السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان حول إنتاج الذهب الأسود لمجموعة “أوبك+”.

كذلك ارتفعت العقود الآجلة لمزيج “برنت” بنسبة 1% إلى 97.41 دولار للبرميل، مشيرة الى ان “العقود الآجلة للخام الأميركي “غرب تكساس الوسيط” صعدت أيضا بنسبة 1% إلى 91.26 دولار للبرميل”.

في هذا السياق، صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ”، أن “مجموعة “أوبك+” لديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تمكنها من التعامل مع التحديات، بما يشمل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت وبطرق مختلفة”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات
0 28 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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