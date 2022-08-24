ارتفاع اسعار النفط بعد تصريحات وزير الطاقة السعودي

افادت وكالة “روسيا اليوم”، بأن “أسعار النفط ارتفعت في تعاملات امس ، وجاء ذلك بعد تصريحات لوزير ال​طاقة​ السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان حول إنتاج الذهب الأسود لمجموعة “أوبك+”.

كذلك ارتفعت العقود الآجلة لمزيج “برنت” بنسبة 1% إلى 97.41 دولار للبرميل، مشيرة الى ان “العقود الآجلة للخام الأميركي “غرب تكساس الوسيط” صعدت أيضا بنسبة 1% إلى 91.26 دولار للبرميل”.

في هذا السياق، صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ”، أن “مجموعة “أوبك+” لديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تمكنها من التعامل مع التحديات، بما يشمل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت وبطرق مختلفة”.