￼    ￼عرض تركي

وفي سياق متصل، نقلت وكالة «سبوتنيك» للأنباء الروسية عن مصدر رسمي لبناني أن «لبنان تلقّى عرضا تركيا أوليا للاستثمار والحفر في البلوكات النفطية والغازية اللبنانية ولا سيما منها الحدودية»، وأوضح المصدر أن «العرض التركي يُظهر إرادة جدية بالاستكشاف والحفر والاستثمار في البلوك رقم (9) وعلى طول الحدود البحرية الجنوبية (مع إسرائيل)». وأشار المصدر إلى أن «الشركات الأوروبية العاملة في مجال التنقيب في لبنان (تحديداً «توتال» الفرنسية) ارتبكَت من العرض التركي، مما يعني إمكانية أن تبادر إلى تسريع عمليات الاستكشاف في البلوكين 4 و9». (الجمهورية)