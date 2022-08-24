سياسة

￼    ￼عرض تركي

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات
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وفي سياق متصل، نقلت وكالة «سبوتنيك» للأنباء الروسية عن مصدر رسمي لبناني أن «لبنان تلقّى عرضا تركيا أوليا للاستثمار والحفر في البلوكات النفطية والغازية اللبنانية ولا سيما منها الحدودية»، وأوضح المصدر أن «العرض التركي يُظهر إرادة جدية بالاستكشاف والحفر والاستثمار في البلوك رقم (9) وعلى طول الحدود البحرية الجنوبية (مع إسرائيل)». وأشار المصدر إلى أن «الشركات الأوروبية العاملة في مجال التنقيب في لبنان (تحديداً «توتال» الفرنسية) ارتبكَت من العرض التركي، مما يعني إمكانية أن تبادر إلى تسريع عمليات الاستكشاف في البلوكين 4 و9». (الجمهورية)

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات
0 23 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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