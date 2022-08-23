مال وإستثمار

الروبل الروسي يتراجع أمام الدولار من أعلى مستوياته في 4 أسابيع

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة
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تراجع الروبل الروسي أمام الدولار خلال التداولات من أعلى مستوياته في أربعة أسابيع التي سجلها الأسبوع الماضي مصحوبًا بفترة دفع ضرائب تشهد عادة قيام المصدرين بتحويل إيرادات النقد الأجنبي إلى الروبل. ومنذ بداية العام وحتى اليوم، أصبح الروبل العملة الأفضل أداءً في العالم نتيجة لقيود رأس المال التي فرضتها روسيا بعدما بدأت ما أسمته عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من شباط.

شهد الروبل انخفاضًا في آذار ليسجل 121.53 روبل للدولار ثم عاد للارتفاع ليصعد إلى أعلى مستوياته في سبع سنوات في يونيو عند 50.01 روبل للدولار. وارتفعت العملة الأميركية بنسبة 0.47% مقابل نظيرتها الروسية إلى 59.67 روبل، في تمام الساعة 02:47 مساءً بتوقيت بيروت.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة
0 17 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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