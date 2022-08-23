الأسهم الأوروبية تغلق على هبوط بالتزامن مع تراجع اليورو

هبطت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية على التوالي في ختام التعاملات، تزامنًا مع انخفاض اليورو أدنى سعر التعادل مع الدولار وسط مخاوف الركود الاقتصادي وتوقعات رفع الفائدة. ويتراجع اليورو بضغط من صعود العملة الأميركية، حيث يقيم المستثمرون توقعات رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وسط توقعات باستمرار البنك في تشديد السياسة النقدية مما يضغط على أسواق الأسهم والعملة الأوروبية.

ومن بين الأسهم الفردية، تراجع سهم الألمانية “يونيبر” بنحو 7.7% وسط تحذيرات من خفضٍ أكثر لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، الأمر الذي دفع الشركة بالفعل إلى السعي للحصول على خطة إنقاذ حكومية. في حين ارتفع سهم “فريزنيس” بنسبة 3.7% بعد إعلان مجموعة الرعاية الصحية الألمانية تعيين مايكل سين كرئيس تنفيذي جديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر، ليحل محل “ستيفان ستورم”.

وفي نهاية الجلسة، هبط مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1% أو بنحو 4 نقاط عند 433 نقطة، كما انخفض “فوتسي 100” البريطاني 0.2% (-16 نقطة) مسجلًا 7533 نقطة. وسجل مؤشر “داكس” الألماني تراجعًا بنسبة 2.3% (-313 نقطة) إلى 13.230 ألف نقطة، وهبط “كاك” الفرنسي 1.8% (-117 نقطة) عند 6378 نقطة.

وانخفض اليورو مقابل الدولار الأميركي بنسبة 1.01% إلى 0.9937 دولار، في تمام الساعة 7:18 مساءً بتوقيت بيروت، حيث تتراجع العملة الأوروبية من دون مستوى التعادل أمام الدولار للمرة الثانية في أقل من شهرين