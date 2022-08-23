الإضرابات في بريطانيا تهدّد بخطر على سلاسل الإمداد

سيسبّب الإضراب المستمر بهدف زيادة الأجور في أكبر موانئ الشحن في بريطانيا «اضطرابات خطيرة» في سلاسل الإمداد، وفق ما أكد مسؤول في نقابة «يونايت» اليوم.



وأشار رئيس الفرع اللوجستي في النقابة، روبرت مورتون، إلى أن التحرّك الذي بدأ الأحد الماضي في ميناء فيليكستو (شرق إنكلترا) ويتوقع أن يستمر ثمانية أيام «يمكن أن ينتهي بعد ظهر اليوم إذا وافق أرباب العمل على مقابلتنا لإجراء مفاوضات جادة».



وفي حال لم يحصل ذلك فإن «سلاسل الإمداد ستشهد اضطرابات خطيرة. وهذه إحدى العواقب المؤسفة لمثل هذه الحالات»، وفق قوله.

ويطالب أعضاء النقابة بزيادة أجور «توازي على الأقل نسبة التضخم»، في حين عرض أرباب العمل زيادة بنسبة 7 في المئة فقط، محذرين من أنه «إذا لم نحصل على مطالبنا فسيكون هناك مزيد من الإضرابات».

وقد بلغت نسبة التضخم 10.1 في المئة في تموز على أساس سنوي ومن المتوقع أن تتجاوز 13 في المئة في تشرين الأول المقبل، وهي النسبة الأعلى التي يسجلها بلد عضو في مجموعة «السبع».

ويُعدّ هذا الإضراب الأول منذ 1989 في الميناء الذي تمر عبره نحو 4 ملايين حاوية سنوياً.

وبالتوازي، أكدت مذكرة صادرة عن شركة «هارغريفز لانسداون» للتحليل المالي، اليوم، أن «ميناء فيليكستو يشكل مركزاً رئيسياً للعمليات التجارية في المملكة المتحدة، وقد يؤدي إضراب لمدة ثمانية أيام إلى نقص في الإمدادات في المتاجر الكبرى».

وأفاد مدير الشؤون العامة في الميناء، بول ديفي، بأن الإدارة عدلت موقفها بعرض زيادة للأجور بنسبة 7 في المئة بدل 5 في المئة بالإضافة إلى مكافأة بقيمة 500 جنيه استرليني تدفع مرة واحدة، لكن تتمسك «يونايت» بالمطالبة بـ10 في المئة، على حد قوله.

وقال ديفي، في حديث صحافي، إن «واحداً فقط من الطرفين يحاول التوصل إلى اتفاق».

يشار إلى أن الإضراب شكل أحدث حلقة في سلسلة من التحركات الاحتجاجية المطالبة بزيادة الأجور في المملكة المتحدة، حيث تواجه الأسر انخفاضاً تاريخياً في قدرتها الشرائية.

وشهدت البلاد بين الخميس والسبت ثلاثة أيام متتالية من التوقف عن العمل عطلت حركة النقل لا سيما في مترو لندن.

إلى ذلك يتحرك العاملون في مهن أخرى مثل المحامين الذين أعلنوا الاثنين أنهم قرروا تكثيف تحركاتهم بعد التشاور، ما قد يفاقم الضغط على المحاكم.