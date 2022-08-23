اليورو ينخفض إلى ما دون عتبة الدولار

انخفض اليورو إلى ما دون مستوى التعادل مع الدولار لفترة وجيزة، اليوم، ويحوم حول أدنى مستوى في خمسة أسابيع بفعل مخاوف متعلقة بتوقف إمدادات الغاز الأوروبية لمدة ثلاثة أيام هذا الشهر مما قد يفاقم أزمة الطاقة.

كما انخفض اليوان الصيني إلى أقل مستوى في ما يقرب من عامين بعد أن خفّض المركزي أسعار الفائدة على الاقتراض.

وشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية المنافسة، ارتفاعاً حاداً ليصل إلى أعلى مستوى منذ منتصف تموز مع تكرار مسؤولي البنك المركزي الأميركي لموقفهم المتعلق بتشديد السياسة النقدية قبل ندوة جاكسون هول المقرّرة هذا الأسبوع.

وتحمّل اليورو والإسترليني الضغط الناشئ عن عمليات البيع مقابل الدولار بعد أن أعلنت روسيا في وقت متأخر من مساء الجمعة وقف إمدادات الغاز لأوروبا عبر خط أنابيب «نورد ستريم1» لمدة ثلاثة أيام في نهاية هذا الشهر.

وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة في أحدث التعاملات 0.4% إلى 1.0001 دولار وتراجعت لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى منذ منتصف تموز عند 0.99895 دولار.

وتراجع الجنيه الإسترليني إلى مستوى منخفض جديد في خمسة أسابيع مسجّلاً 1.17875 دولار إذ سلطت أزمة الطاقة الضوء أكثر على مشاكل تكلفة المعيشة في بريطانيا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.25% إلى 108.42 ملامساً أعلى مستوى منذ 15 تموز.

كما ارتفع الدولار إلى 6.8436 يوان في التعاملات المحلية للمرة الأولى منذ أيلول 2020 بعد أن خفّض المركزي الصيني أسعار الفائدة على الاقتراض لعام ولخمسة أعوام كما كان متوقّعاً.

كما بلغ الدولار 6.8645 يوان في المعاملات الخارجية وهو أيضاً أعلى مستوى منذ أيلول 2020.