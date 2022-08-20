مؤشر سوق دبي يرتفع في 5 من آخر 6 أسابيع.. وEGX30 يسجل أعلى إغلاق أسبوعي منذ منتصف يونيو حزيران￼

سجل مؤشر سوق دبي أعلى إغلاق أسبوعي له منذ منتصف مايو بدعم من أداء سهم إعمار الذي يرتفع بأكثر من 5% قبل أن يتم توقف التداول عليه لحين افصاحها عن نتائج اجتماع مجلس الادارة بالامس لمناقشة بيع “نمشي”، فيما تكبد مؤشر فوتسي أبوظبي أول خسارة أسبوعية في شهر أغسطس ويتخلى عن سلسلة مكاسب دامت أسبوعين بضغط من عمليات جني الأرباح.

بورصة قطر:

أنهى مؤشر بورصة قطر تداولاته على ارتفاع متخطياً مستويات 14 ألف نقطة بدعم من بيانات الميزانية العامة وبسيولة بلغت 1.3 مليار ريال.

وأغلق سهم مجمع المناعي عند الحد الأقصى لليوم الرابع على التوالي مسجلاً أعلى مستوى سعري على الإطلاق.