ارتفاع أسعار الكهرباء في ألمانيا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق

واصلت أسعار الكهرباء في ألمانيا ارتفاعها خلال تعاملات الجمعة وذلك لليوم التاسع على التوالي، مما يضع المزيد من الضغط على الإنتاج الصناعي والمستهلكين في ظل أزمة تكلفة المعيشة. وحسبما نقلت “بلومبرغ”، كتب محللو “إنرجي دنمارك” أن أسعار هذا الأسبوع لا تصدق، وأن الارتفاع في سوق الغاز والفحم والأسعار الفورية المرتفعة للغاية التي شهدها الأسبوع الحالي أعطت السوق المرتفعة بالفعل المزيد من الزخم.

وارتفعت أسعار الكهرباء في ألمانيا للعام المقبل خلال تعاملات بورصة الطاقة الأوروبية بنسبة 1.4% إلى 545 يورو لكل ميغاواط/ساعة. كما قفزت العقود الآجلة الأوروبية للفحم للعام المقبل بنسبة 2.1% إلى المستوى القياسي 311.50 دولار للطن.