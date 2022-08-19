أمين عام أوبك لـCNBC: لسنا مسؤولين عن ارتفاع النفط، ونحاول فصل السياسة في علاقتنا مع موسكو￼

قال الأمين العام الجديد لأوبك، هيثم الغيص، الأربعاء 17 أغسطس آب، إن المنظمة ليست مسؤولة عن ارتفاع معدلات التضخم، مشيراً إلى النقص المزمن في الاستثمار في صناعة النفط والغاز.

وأكد الغيص في حديث مع شبكة CNBC على أن أوبك ليست وراء هذه الزيادة في الأسعار، مشيرًا إلى عوامل أخرى خارج أوبك تقف بالفعل وراء الارتفاع الذي شهدته أسعارالغاز و النفط.

“هذه هي الحقيقة القاسية التي يجب على الناس أن يستيقظوا عليها وعلى صانعي السياسة أن يستيقظوا منها. بمجرد أن يتحقق ذلك ، أعتقد أنه يمكننا البدء في التفكير في حل هنا. والحل واضح جدا. وقال الغيص “لدى أوبك حل: الاستثمار والاستثمار والاستثمار”.

وفي وقت سابق من هذا العام، تم تعيين الغيص لمدة ثلاث سنوات أمينًا عامًا لمنظمة أوبك. ويخلف في هذا المنصب النيجيري محمد باركيندو المخضرم في صناعة النفط، الذي توفي الشهر الماضي عن 63 عامًا قبل أيام فقط من استقالته من المنظمة.

وتأتي تعليقات الغيص بعد فترة وجيزة من مفاجأة مجموعة المنتجين المؤثرة من أوبك والشركاء من خارج أوبك، وهو تحالف يعرف باسم أوبك +، بالإعلان عن خطط لإضافة 100 ألف برميل فقط يوميًا اعتبارًا من الشهر المقبل.

وكان يُنظر إلى ذلك على أنه ازدراء للرئيس الأميركي جو بايدن، الذي دعا المنظمة خلال زيارة للمملكة العربية السعودية ، أكبر زعماء منظمة أوبك الشهر الماضي ، إلى ضخ مزيد من الخام لمساعدة الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.

ومن المقرر أن يجتمع منتجو أوبك والمنتجين من خارجها في الخامس من سبتمبر أيلول.

علاقة أوبك بروسيا “متينة”

وردا على سؤال حول ما إذا كانت أوبك، التي تنتج حوالي 40% من إنتاج النفط العالمي، يجب أن تتحمل اللوم في ارتفاع أسعار الطاقة الذي أدى إلى ارتفاع التضخم ، أجاب الغيص: “لا ، لا على الإطلاق. أعني أنها كلها نسبية”

وأضاف “أوبك تقوم بدورها. لقد عملنا على زيادة الإنتاج بما يتماشى مع ما نراه وبآلية تدريجية كانت شفافة للغاية … نحن نفعل كل ما في وسعنا لإعادة السوق إلى التوازن ولكن هناك عوامل اقتصادية خارجة عن سيطرة أوبك حقًا.

وتراجعت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة وسط مخاوف متجددة من الركود العالمي وتراجع توقعات الطلب.

تم تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 92 دولارًا للبرميل صباح الأربعاء ، بانخفاض حوالي 0.4% ، في حين استقرت العقود الآجلة لخام القياس العالمي غرب تكساس الوسيط عند 86.25 دولارًا للبرميل ، بانخفاض أكثر من 0.3%.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى ما يقرب من 128 دولارًا للبرميل في الأيام التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير – وهو جزء من الارتفاع في الأسعار الذي شوهد في جميع أنواع الطاقة الذي دفع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود.

وفيما يتعلق بعلاقات تحالف الطاقة مع روسيا غير العضو في أوبك، قال الغيص إن المنظمة لديها علاقة “قوية” مع موسكو وتسعى دائمًا إلى فصل السياسة عن أهدافها في تحقيق الاستقرار في السوق.

وتابع “نحاول دائمًا في اجتماعاتنا فصل الجوانب السياسية عن ما نقوم به من حيث إدارة توازن السوق وفيما يتعلق بما نفعله بصفتنا أوبك +، أعتقد أن المنهجية واضحة”.

“القيادة الروسية في دعم إعلان التعاون كانت واضحة منذ اليوم الأول، منذ عام 2017. العلاقة قوية من حيث إدارة السوق.”

ولدى سؤاله عما إذا كان هذا يعني أنه يثق بروسيا ، أجاب الغيص: “نعم”.