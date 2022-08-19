اقتصاد

البنك المركزي النرويجي رفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 10 سنوات

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات
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قرر ​البنك المركزي النرويجي​ رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وأشار إلى احتمالية رفعها مرة أخرى في أيلول المقبل مع ارتفاع التضخم.

ورفع البنك معدل الفائدة على الودائع إلى 1.75% من 1.25%، متجاوزًا توقعاته السابقة الصادرة في حزيران، ولتعود الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذآذار 2012.

وجاء ذلك القرار مع وصول معدل التضخم السنوي إلى 4.5% في تمزز الماضي، مرتفعًا من 3.6% في حزيران الماضي.

هذا وأظهرت البيانات الصادرة اليوم نمو اقتصاد النرويج بما يتوافق مع التوقعات خلال الربع الثاني، بدعم من انتعاش قطاع الخدمات، إذ ارتفع ​الناتج المحلي​ الإجمالي 0.7% مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات
0 23 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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