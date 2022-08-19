اقتصاد
البنك المركزي النرويجي رفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 10 سنوات
قرر البنك المركزي النرويجي رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وأشار إلى احتمالية رفعها مرة أخرى في أيلول المقبل مع ارتفاع التضخم.
ورفع البنك معدل الفائدة على الودائع إلى 1.75% من 1.25%، متجاوزًا توقعاته السابقة الصادرة في حزيران، ولتعود الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذآذار 2012.
وجاء ذلك القرار مع وصول معدل التضخم السنوي إلى 4.5% في تمزز الماضي، مرتفعًا من 3.6% في حزيران الماضي.
هذا وأظهرت البيانات الصادرة اليوم نمو اقتصاد النرويج بما يتوافق مع التوقعات خلال الربع الثاني، بدعم من انتعاش قطاع الخدمات، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.7% مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.