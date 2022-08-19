الذهب يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع بفعل قوة الدولار ومخاوف رفع الفائدة

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، إذ أدى ارتفاع الدولار وتوقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة إلى تراجع جاذبية المعدن الأصفر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1752.89 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن نزل إلى أدنى مستوياته منذ 28 تموز عند 1751.01 دولار في وقت سابق من الجلسة. وخلال الأسبوع، انخفض المعدن النفيس 2.7%، ويتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي منذ خمسة أسابيع.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% أيضا إلى 1766.20 دولار.