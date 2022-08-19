مال وإستثمار

الذهب يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع بفعل قوة الدولار ومخاوف رفع الفائدة

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات
0 28 أقل من دقيقة

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، إذ أدى ارتفاع الدولار وتوقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة إلى تراجع جاذبية المعدن الأصفر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1752.89 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن نزل إلى أدنى مستوياته منذ 28 تموز عند 1751.01 دولار في وقت سابق من الجلسة. وخلال الأسبوع، انخفض المعدن النفيس 2.7%، ويتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي منذ خمسة أسابيع.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% أيضا إلى 1766.20 دولار.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات
0 28 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

البورصة المصرية تربح مليارات الجنيهات

منذ 6 ساعات

استقرار الذهب مع ترقب المستثمرين لمحضر أحدث اجتماعات الفدرالي الأميركي￼

منذ يوم واحد

شركة بريطانية تخطط لاستثمار 1.5 مليار دولار في محطة للطاقة الشمسية في ‏تونس￼

منذ يومين

سهم المناعي القطرية يرتفع بالحد الأقصى للجلسة الثالثة ويسجل أعلى مستوى على الإطلاق￼

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى