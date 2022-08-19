النازحون ,, في السرايا!

وحضر ملف النازحين السوريين أمس على طاولة ميقاتي حيث ترأس اجتماع اللجنة الوزارية المختصة، وقال وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار عقب الاجتماع: «استكملنا البحث في المقررات التي صدرت عن الاجتماع الذي انعقد في القصر الجمهوري في 11 آب الجاري، واطلعنا الرئيس ميقاتي وأعضاء اللجنة عليها وتمت مناقشتها، واتفقنا على تنفيذها ومتابعتها بواسطة الوزارات والإدارات المعنية، كما جرت قراءة شاملة لملف النازحين، وكانت الآراء متوافقة وتم التأكيد على ان وزارة الشؤون الاجتماعية هي المتابِعة لهذا الملف بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والأمور تسير على الطريق الصحيح»… وعن السجال الذي حصل مع وزير المهجرين، قال حجار: «السجال الذي حصل هو لتوضيح بعض القضايا الأساسية ان كان في موضوع الصلاحيات او مقاربة الموضوع الذي يحتاج الى مقاربة جماعية على مستوى اللجنة بسبب شموليته، وهذا هو محور الخلاف، لأنّ الملف غير مرتبط بوزارة واحدة على رغم من ان وزير الشؤون الاجتماعية، بحسب القانون، هو المسؤول عن هذا الملف الدقيق، لكنّ عدداً من الوزارات مرتبط ايضاً بملف النازحين، وهو يحتاج الى دقة في العمل، لأنه في جانب منه يتعلق بالمؤسسات الدولية والدول والجهات المانحة ومفوضية شؤون اللاجئين