رئيسا روسيا والصين سيحضران قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا في نوفمبر￼

قال مستشار للرئيس الإندونيسي الجمعة 19 أغسطس آب إن الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين سيحضران قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

ومن شأن الرحلة أن تكون أول زيارة يقوم بها شي خارج الصين منذ زار ميانمار في يناير كانون الثاني 2020.

وتتمسك الصين بسياسة (صفر كوفيد) مما دفعها لإغلاق حدودها بالكامل تقريبا أمام السفر الدولي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يضمن شي فترة رئاسة ثالثة، وهو أمر غير مسبوق، خلال مؤتمر يعقد مرة كل خمس سنوات للحزب الشيوعي الحاكم ومن المقرر عقده هذا الخريف، قبل أن يتوجه إلى بالي لحضور اجتماع مجموعة العشرين في منتصف نوفمبر تشرين الثاني.

وواجهت إندونيسيا بصفتها رئيسة المجموعة لهذا العام ضغوطاً من الدول الغربية لسحب دعوتها لبوتين بسبب غزو أوكرانيا.

ودعت إندونيسيا أيضا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحضور قمة بالي.

وسعى جوكووي إلى لعب دور الوسيط بين البلدين، وسافر خلال الأشهر الماضية للقاء الرئيسين الأوكراني والروسي للمناداة بإنهاء الحرب والبحث عن سبل لتخفيف أزمة الغذاء العالمية.

وقال هذا الأسبوع إن البلدين قبلا أن تكون إندونيسيا “جسر سلام”.