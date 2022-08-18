تراجع عجز الميزان التجاري في مصر إلى 2.61 مليار دولار في مايو 2022￼

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن تراجع عجز الميزان التجاري إلى 2.61 مليار دولار في شهر مايو 2022 مقابل 4.06 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي أي بنسبة 35.8%.

ارتفعت قيمـة صادرات مصر بنسبة 18.3% حيث بلغـت 4.01 مليار دولار خلال شهر مايو 2022 مقابل 3.39 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمـة صادرات بعض السلع على رأسها منتجات البترول والغاز الطبيعى والمسال بنسبة 44.1%، البترول الخام بنسبة 30.7%، الأسمدة بنسبة 33.9%، الملابس الجاهزة بنسبـة 48.1%

وانخفضت قيمة صادرات بعض السلع خــلال شهر مايـو 2022 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا، فواكه طازجه بنسبة 23.5%، عجائن ومحضرات غذائيه بنسبة 13.7%، منتجات مسطحه بالدرفله من حديد أو صلب بنسبة 1%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 10%.

ومن جهة أخرى، انخفضت قيمة الواردات بنسبة 11.1% حيث بلغت 6.62 مليار دولار خـلال شهر مايو2022، مقابل 7.45مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلع.

وتراجع البترول الخام بنسبــة 9.2%، ومنتجات البترول بنسبة 24.2%، والدائن بأشكالها الأولية بنسبة 18%، وأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 17.4%.

وفي المقابل ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق.

وارتفعت المواد الأولية من الحديد أو صلب بنسبة 25.6%، والمواد الكيماوية العضوية والغيرعضوية بنسبة 17%، واللحوم بنسبة 158.9%، والألبان ومنتجاتها بنسبة 24%.