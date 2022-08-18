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نمو اقتصاد منطقة اليورو بأقل من المتوقع خلال الربع الثاني

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 11 ساعة
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نما اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثاني بأقل من التقديرات السابقة البالغة 0.7%، كما ارتفع عدد العمالة في البلاد خلال نفس الفترة. وأظهرت بيانات “يوروستات” ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي بنحو 0.6% على أساس معدل موسميًا خلال الفترة من نيسان إلى حزيران مقارنة مع الثلاثة أشهر الأولى من العام.

وعلى أساس سنوي، سجلت منطقة اليورو زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.9% في حين سجل الاتحاد الأوروبي صعودًا بـ 4% على أساس معدل موسميًا. وارتفع التوظيف في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي بنسبة 0.3% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 11 ساعة
0 31 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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