عقارات

عقارات الكويت توقع عقداً للحصول على تسهيلات ائتمانية قيمتها 55 مليون دينار￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
0 18 أقل من دقيقة

قالت شركة عقارات الكويت اليوم الثلاثاء إنها وقعت عقداً للحصول على تسهيلات ائتمانية قيمتها 55 مليون دينار (179.28 مليون دولار) من أحد البنوك المحلية.

وأضافت الشركة في بيان لبورصة الكويت أن غرض هذه التسهيلات هو سداد تسهيلات في بنوك أخرى في الكويت وتمويل النشاط العقاري للشركة مبينة أن هذه التسهيلات الجديدة “بسعر فائدة مناسب وفترة سداد مرنة”.

وشركة عقارات الكويت واحدة من الشركات العقارية في الكويت، وكانت أول شركة عقارية تدرج في سوق الكويت للأوراق المالية، بحسب موقع الشركة الإلكتروني

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
0 18 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

شركات عقارات صينية تلجأ لبيع المنازل مقابل الثوم والبطيخ والخوخ￼

يوليو 6, 2022

أسعار المنازل ترتفع في بريطانيا خلال شهر مايو

يوليو 4, 2022

ألفا ظبي الإماراتية تزيد حصتها في الدار العقارية لتصبح ممثل الأغلبية في مجلس الإدارة￼

يونيو 28, 2022

ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة في أميركا على نحو غير متوقع في مايو￼

يونيو 25, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى