عقارات الكويت توقع عقداً للحصول على تسهيلات ائتمانية قيمتها 55 مليون دينار￼

قالت شركة عقارات الكويت اليوم الثلاثاء إنها وقعت عقداً للحصول على تسهيلات ائتمانية قيمتها 55 مليون دينار (179.28 مليون دولار) من أحد البنوك المحلية.

وأضافت الشركة في بيان لبورصة الكويت أن غرض هذه التسهيلات هو سداد تسهيلات في بنوك أخرى في الكويت وتمويل النشاط العقاري للشركة مبينة أن هذه التسهيلات الجديدة “بسعر فائدة مناسب وفترة سداد مرنة”.

وشركة عقارات الكويت واحدة من الشركات العقارية في الكويت، وكانت أول شركة عقارية تدرج في سوق الكويت للأوراق المالية، بحسب موقع الشركة الإلكتروني