سياحة ونقل

Uber ترفع أسعارها 5% في بريطانيا مع سعيها لجذب السائقين￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
0 20 دقيقة واحدة

رفعت شركة أوبر لخدمات النقل من أسعار خدماتها في بريطانيا بنسبة 5% في خطوة تهدف إلى جذب المزيد من السائقين حسب ما أعلنت الشركة.

وذكر بيان للشركة الأميركية أنها تستهدف جذب 8000 سائق إضافي من مختف أنحاء بريطانيا مع تزايد الطلب على خدماتها من قبل الزبناء.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن الشركة فقدت العديد من سائقيها خلال فترة الإغلاق خلال جائحة كوفيد-19، بعد أن فضلوا الانتقال إلى شركات أخرى لم تتأثر بالشكل ذاته مثل شركات خدمات التوصيل والبريد أمثال جاست إيت وأمازون.

وقالت نقابة عمالية في بريطانيا في بيان إن قرار أوبر رفع أسعارها سيساهم في تحسين ظروف عمل السائقين في الشركة.

والعام الماضي وافقت أوبر على مطلب من النقابات العمالية ينص على حق السائقين في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر وتسجيلهم في صناديق التقاعد.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
0 20 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

الخطوط الجوية الاسكندينافية تحصل على قرض بقيمة 700 مليون دولار

منذ يوم واحد

أرباح العربية للطيران ترتفع إلى 451 مليون درهم في النصف الأول من 2022￼

منذ 6 أيام

شركة Wizz Air للطيران الأوروبية ستستأنف رحلاتها من الإمارات إلى روسيا في أكتوبر￼

منذ أسبوع واحد

السعودية تتقدم بطلب لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 في نيوم￼

منذ أسبوع واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى