Uber ترفع أسعارها 5% في بريطانيا مع سعيها لجذب السائقين￼

رفعت شركة أوبر لخدمات النقل من أسعار خدماتها في بريطانيا بنسبة 5% في خطوة تهدف إلى جذب المزيد من السائقين حسب ما أعلنت الشركة.

وذكر بيان للشركة الأميركية أنها تستهدف جذب 8000 سائق إضافي من مختف أنحاء بريطانيا مع تزايد الطلب على خدماتها من قبل الزبناء.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن الشركة فقدت العديد من سائقيها خلال فترة الإغلاق خلال جائحة كوفيد-19، بعد أن فضلوا الانتقال إلى شركات أخرى لم تتأثر بالشكل ذاته مثل شركات خدمات التوصيل والبريد أمثال جاست إيت وأمازون.

وقالت نقابة عمالية في بريطانيا في بيان إن قرار أوبر رفع أسعارها سيساهم في تحسين ظروف عمل السائقين في الشركة.

والعام الماضي وافقت أوبر على مطلب من النقابات العمالية ينص على حق السائقين في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر وتسجيلهم في صناديق التقاعد.