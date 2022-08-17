سهم المناعي القطرية يرتفع بالحد الأقصى للجلسة الثالثة ويسجل أعلى مستوى على الإطلاق￼

ارتفع سهم شركة مجمع المناعي القطرية بالحد السعري الأقصى للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلاً 12.29 ريال، عند أعلى مستوى على الإطلاق منذ الإدراج عام 2007.

ودعم الصعود القياسي للسهم التوزيعات النقدية المرحلية التي اقترحها مجلس الإدارة، وبنسبة 315% من القيمة الإسمية للسهم، كجزء من متبقي صافي المتحصلات النقدية عقب بيع استثماراتها في شركة “أنيتم إس إيه”.

وبلغت مكاسب سهم المناعي منذ بداية عام 2022 ما يزيد عن 158%، وبنسبة 216% خلال 12 شهراً.

وتنشط الشركة في مجال السيارات، والمعدات الثقيلة وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والخدمات الهندسية، والسفريات، وإدارة المنشآت والسلع الاستهلاكية والمعدات الطبية والنفط والغاز وتمثيل المرافق.

وتمتلك شركتا “كيبكو” القطرية و”الصخامة للتجارة والمقاولات” ما نسبته 70% من رأس المال البالغ 456 مليون ريال، بينما يستحوذ جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي القطري) على ما يزيد عن 15%، أي ما يقارب 69 مليون سهماً.

وتزيد نسبة مساهمة القطريين (مؤسسات وأفراد) في الشركة عن 98%، بينما تبلغ مساهمة الأجانب والعرب أقل من 2% وفق بيانات بورصة قطر.