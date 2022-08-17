اقتصاد

التضخم في بريطانيا يرتفع إلى 10.1% في يوليو على أساس سنوي عند أعلى مستوى في 40 عاماً￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات
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ارتفع معدل التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا في يوليو تموز، إذ استمرت أسعار الغذاء والطاقة المتصاعدة في زيادة الضغط على الأسر.

وبلغ التضخم 10.1% في يوليو تموز على أساس سنويًا، وفقًا للتقديرات التي نشرها مكتب الإحصاء الوطني الأربعاء 17 أغسطس آب، متجاوزاً توقعات رويترز البالغة 9.8%.

وتعاني بريطانيا من تفاقم أزمة تكلفة المعيشة لمستويات تاريخية في البلاد، وارتفع التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 40 عامًا في يونيو أيضًا مع استمرار ارتفاع أسعار الطعام والوقود.

وفي مطلع الشهر الجاري أقدم بنك إنكلترا على رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، في أكبر رفع للفائدة منذ 1995.

وتحاول بريطانيا التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار ودشنت أمس خطة لتمديد التخفيضات الجمركية لتشمل مئات المنتجات، مثل الملابس والأغذية، من البلدان النامية، ضمن جهودها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي لتأسيس أنظمة تحل محل تلك التي يديرها الاتحاد الأوروبي.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات
0 23 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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