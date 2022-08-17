إستقرار مؤشر “نيكي” في ختام التداولات مع تراجع الين

استقر مؤشر “نيكي” في ختام التداولات مع تراجع الين، وسط مخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، واستمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس “كورونا”. وأغلق مؤشر “نيكي” مستقرًا عند 28868 نقطة بعدما ارتفع إلى أعلى مستوياته في 7 أشهر أمس، في حين سجل مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقًا تراجعًا طفيفًا بنحو 0.15% إلى 1981 نقطة.

وتراجعت أسهم شركات السيارات في اليابان، إذ انخفض سهم “نيسان” بنسبة 1.31%، و”هوندا موتور” 0.85%، و”تويوتا موتور” 0.54%. فيما سجلت اليابان ارتفاعًا في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني بنحو 2.2% على أساس سنوي، هذا ومن المنتظر صدور بيانات الميزان التجاري غدًا الأربعاء.

وارتفعت العملة الأميركية مقابل نظيرتها اليابانية بنحو 0.3% إلى 133.72 ين، في تمام الساعة 10:21 صباحًا بتوقيت بيروت.