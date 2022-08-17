مال وإستثمار

إستقرار مؤشر “نيكي” في ختام التداولات مع تراجع الين

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
0 22 أقل من دقيقة

استقر مؤشر “نيكي” في ختام التداولات مع تراجع الين، وسط مخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، واستمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس “كورونا”. وأغلق مؤشر “نيكي” مستقرًا عند 28868 نقطة بعدما ارتفع إلى أعلى مستوياته في 7 أشهر أمس، في حين سجل مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقًا تراجعًا طفيفًا بنحو 0.15% إلى 1981 نقطة.

وتراجعت أسهم شركات السيارات في اليابان، إذ انخفض سهم “نيسان” بنسبة 1.31%، و”هوندا موتور” 0.85%، و”تويوتا موتور” 0.54%. فيما سجلت اليابان ارتفاعًا في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني بنحو 2.2% على أساس سنوي، هذا ومن المنتظر صدور بيانات الميزان التجاري غدًا الأربعاء.

وارتفعت العملة الأميركية مقابل نظيرتها اليابانية بنحو 0.3% إلى 133.72 ين، في تمام الساعة 10:21 صباحًا بتوقيت بيروت.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
0 22 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

شركة بريطانية تخطط لاستثمار 1.5 مليار دولار في محطة للطاقة الشمسية في ‏تونس￼

منذ 3 دقائق

سهم المناعي القطرية يرتفع بالحد الأقصى للجلسة الثالثة ويسجل أعلى مستوى على الإطلاق￼

منذ 4 ساعات

ارتفاع خسائر قرصنة العملات المشفرة إلى 1.9 مليار دولار في 7 أشهر

منذ 6 ساعات

سعر البيتكوين ارتفع فوق 25 ألف دولار

منذ يوم واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى