مال وإستثمار

ارتفاع خسائر قرصنة العملات المشفرة إلى 1.9 مليار دولار في 7 أشهر

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات
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ارتفعت الخسائر المالية الناتجة عن قرصنة العملات المشفرة بنحو 60% في أول سبعة أشهر من العام الحالي، مع زيادة الأموال المسروقة من بروتوكولات التمويل اللامركزي.

وذكرت شركة “شينالسيز” لتحليل تكنولوجيا البلوكشين، في تقرير، إنه تم سرقة ما يعادل 1.9 مليار دولار جراء قرصنة العملات المشفرة في أول 7 أشهر من هذا العام، مقابل 1.2 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام واحد.

وأوضحت أن “بروتوكولات التمويل اللامركزي أو DeFi معرضة بشكل فريد للقرصنة، حيث يمكن دراسة كود المصدر المفتوح الخاص بها من قبل القراصنة الذين يبحثون عن ثغرات”.

وأشارت إلى أنه “من غير المحتمل أن ينعكس هذا الاتجاه في أي وقت قريب، مع تنفيذ عمليات قرصنة لسلسلة (نوماد Nomad) بقيمة 190 مليون دولار واختراق العديد من محافظ سولانا في الأسبوع الأول من شهر آب الجاري”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات
0 24 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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