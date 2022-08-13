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نمو الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو بأكثر من المتوقع خلال حزيران

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
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ارتفع الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو بوتيرة أعلى من التوقعات بثلاثة أضعاف خلال حزيران مدعومًا بقفزة في إنتاج السلع الرأسمالية. وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي “يوروستات”، ارتفاع الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو المكونة من 19 دولة في حزيران 0.7% على أساس شهري، وبنسبة 2.4% على أساس سنوي.

وجاءت البيانات بأكثر من التوقعات التي أشارت لارتفاعه 0.2% على أساس شهري و0.8% على أساس سنوي. كما زاد إنتاج السلع الرأسمالية 2.6% مقارنة مع أيار وارتفاعًا بمعدل 7.6% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
0 19 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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