نمو الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو بأكثر من المتوقع خلال حزيران

ارتفع الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو بوتيرة أعلى من التوقعات بثلاثة أضعاف خلال حزيران مدعومًا بقفزة في إنتاج السلع الرأسمالية. وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي “يوروستات”، ارتفاع الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو المكونة من 19 دولة في حزيران 0.7% على أساس شهري، وبنسبة 2.4% على أساس سنوي.

وجاءت البيانات بأكثر من التوقعات التي أشارت لارتفاعه 0.2% على أساس شهري و0.8% على أساس سنوي. كما زاد إنتاج السلع الرأسمالية 2.6% مقارنة مع أيار وارتفاعًا بمعدل 7.6% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.