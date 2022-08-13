مؤشر S&P500 يُسجل مكاسب أسبوعية بنحو 3.3%￼

أنهت الأسهم الأميركية جلسة الجمعة الثاني عشر من أغسطس آب على ارتفاع مسجلة المكاسب الأسبوعية الرابعة على التوالي تزامناً مع متابعة البيانات الاقتصادية والتطورات السياسية.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر Dow Jones بنحو 1.27% أو 424 نقطة إلى 33761 نقطة فيما سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 2.9%، كما صعد S&P500 بنسبة 1.73% إلى 4280 نقطة مسجلاً ارتفاعاً أسبوعياً بنحو 3.3%.

وصعد NASDAQ بنسبة 2.09% إلى 13047 نقطة مسجلاً مكاسب أسبوعية بنحو 3.08%.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم تراجع أسعار الواردات في الولايات المتحدة بنحو 1.4% في يوليو تموز بما يتجاوز التوقعات كما أنه أكبر انخفاض شهري منذ أبريل نيسان 2020.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري أظهرت بيانات التضخم في الولايات المتحدة أنه سجل مستويات 8.5% في الشهر الماضي وهي وتيرة أبطأ من المسجلة في يونيو السابق له عند 9.1%.

أما فيما يتعلق بآخر المستجدات السياسية، فإن مذكرة تفتيش من مكتب التحقيقات الفدرالية كشفت مصادرة وثائق “سرية للغاية” من منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عند مداهمته في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

هذا وأفادت وول ستريت جورنال أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يخطط لمقابلة الرئيس الأميركي جو بايدن في أول رحلة خارجية له في حوالي 3 سنوات.