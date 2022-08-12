أرباح أجيليتي الكويتية تتراجع 44% في النصف الأول من 2022 لتبلغ 28.8 مليون دينار

انخفضت ارباح شركة أجيليتي الكويتية المدرجة بسوق دبي وبورصة الكويت بالربع الثاني من العام الجاري بنسبة 58% على أساس سنوي إلى 16مليون دينار، فيما ارتفعت الايرادات التشغيلية للشركة في ذات الفترة بنسبة 23% إلى 138 مليون دينار.

وانخفضت أرباح الشركة بالنصف الأول من العام الجاري بنحو 44% إلى 28.8 مليون دينار.

وأرجعت الشركة انخفاض صافي الربح إلى إدراج نتائج العمليات الغير مستمرة في فترة السنة المالية علماً أن الشركة قد باعت قطاع الخدمات اللوجيسيتة GIL في أغسطس 2021.