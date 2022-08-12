غاز ونفط

إثيوبيا تعلن عن بدء التوربين الثاني لسد النهضة في توليد الطاقة￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
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(FILES) In this file photo taken on February 20, 2022 A general view of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) in Guba, Ethiopia. - Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed kickstarted electricity production from the second turbine at its controversial mega-dam on the Blue Nile on on August 11, 2022, despite continuing objections by Egypt and Sudan over the project. Abiy also confirmed that a third filling of the multi-billion dollar Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) was under way, a development that led Egypt last month to protest to the UN Security Council. (Photo by Amanuel SILESHI / AFP)

أعلنت إثيوبيا اليوم الخميس الحادي عشر من أغسطس آب بدء التوربينات الثانية لسد النهضة الإثيوبي في توليد الطاقة.

يذكر أن التوربين الثاني تبلغ طاقته الحالية 375 ميغاواط.

وصرح مدير مشروع سد النهضة كيفل هورو بأن إجمالي عملية البناء المدني للمشروع وصل إلى 95%، بينما بلغت الأعمال الكهربائية 61%.

كما شدد على أن إجمالي عملية بناء مشروع سد النهضة وصل الآن إلى 83.3% مشيراً إلى أن الجهود جارية لاستكمال المشروع خلال العامين ونصف العام القادمين.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
0 25 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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