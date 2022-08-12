إثيوبيا تعلن عن بدء التوربين الثاني لسد النهضة في توليد الطاقة￼

أعلنت إثيوبيا اليوم الخميس الحادي عشر من أغسطس آب بدء التوربينات الثانية لسد النهضة الإثيوبي في توليد الطاقة.

يذكر أن التوربين الثاني تبلغ طاقته الحالية 375 ميغاواط.

وصرح مدير مشروع سد النهضة كيفل هورو بأن إجمالي عملية البناء المدني للمشروع وصل إلى 95%، بينما بلغت الأعمال الكهربائية 61%.

كما شدد على أن إجمالي عملية بناء مشروع سد النهضة وصل الآن إلى 83.3% مشيراً إلى أن الجهود جارية لاستكمال المشروع خلال العامين ونصف العام القادمين.