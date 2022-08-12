انكماش الاقتصاد البريطاني 0.1% في الربع الثاني من 2022 مع تفاقم أزمة تكلفة المعيشة￼

انكمش الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من عام 2022، حيث اشتدت أزمة تكلفة المعيشة في البلاد، حيث أظهرت الأرقام الرسمية التي صدرت الخميس 12 آب أغسطس أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي، أقل من توقعات المحللين بانكماش بنسبة 0.3%، ويأتي هذا بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% في الربع الأول من العام.

وحذر بنك إنجلترا الأسبوع الماضي من أنه يتوقع دخول الاقتصاد البريطاني أطول فترة ركود له منذ الأزمة المالية العالمية في الربع الرابع، ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته ويتجاوز نسبة 13% في أكتوبر.