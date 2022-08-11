العملات المشفرة تعصف بـ”كوينباس”.. خسائر فصلية بمليار دولار

تسير شركة “كوينباس” على خطى أخواتها، متكبدة خسائر مالية فادحة في الربع الثاني من العام 2022، مع تسجيل إيرادات مخيبة للأمال وسط موجة تقلبات تعصف بكافة الأصول عالية المخاطر وعلى رأسها العملات المشفرة في الآونة الأخيرة.

وكشفت نتائج أعمال كوينباس، المالكة لمنصة تداول العملات المشفرة، عن تكبد صافي خسائر بنحو 1.1 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بقيمة 1.6 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام واحد.

وبلغ نصيب السهم من الخسارة حوالي 5 دولارات، ما جاء أسوأ كثيرا من التوقعات التي كانت تشير لتسجيل 2.6 دولار.



كما انخفضت إيرادات “كوينباس” بنحو 65 بالمئة إلى 808 ملايين دولار في الربع الثاني من هذا العام، مقابل 2.22 مليار دولار في الفترة المقارنة، ومقابل توقعات بتسجيل 832.2 مليون دولار.

وأوضحت المنصة أن إيرادات معاملات التجزئة بلغت 616.2 مليون دولار، بهبوط 66 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2021، مشددة على أن ظروف الاقتصاد الكلي وسوق العملات المشفرة وراء تراجع أحجام التداول.

وأشارت “كوينباس” إلى أن لديها 9 ملايين مستخدم نشط شهريا خلال الربع الثاني، مقابل 9.2 مليون في الربع الأول من هذا العام، ومقابل 11.2 مليون مستخدم في آخر ثلاثة أشهر من عام 2021.