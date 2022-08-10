غاز ونفط

النفط يمحو مكاسبه مغلقاً على انخفاض وبرنت أعلى 96 دولاراً للبرميل￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
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تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء، ولم تتمكن عقود الخام من الحفاظ على مكاسبها المحققة في وقت سابق بالجلسة، وذلك بعد أن أوقفت روسيا إمدادات الخام عبر خط أنابيب Druzhba (أطول شبكة خطوط أنابيب في العالم) الذي ينقل النفط إلى المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأميركي تسليم سبتمبر أيلول بنسبة 0.3% أو بنحو 26 سنتاً لتغلق عند 90.50 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود “برنت” تسليم أكتوبر تشرين الأول بنسبة 0.4% أو 34 سنتاً إلى 96.13 دولار للبرميل.

على النقيض، ارتفعت عقود الغاز الطبيعي الأميركية تسليم سبتمبر أيلول بنسبة 3.2% إلى 7.833 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
0 26 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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