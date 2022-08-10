غاز ونفط

أرباح طاقة الإماراتية ترتفع بنحو 63% خلال الربع الثاني من 2022  ￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
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ارتفع صافي أرباح شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” العائد على مساهمي الشركة بنسبة 62.7% في الربع الثاني من العام الجاري لتسجل 2.31 مليار درهم إماراتي مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وأظهرت النتائج المالية للشركة المرسلة لسوق أبوظبي المالي اليوم الأربعاء 10 أغسطس آب ارتفاع إجمالي الإيرادات خلال الربع بنسبة 9.6% إلى حوالي 13 مليار درهم إماراتي مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وارتفع صافي أرباح الشركة العائد على المساهمين خلال النصف الأول من العام بنسبة 48.5% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، لتسجل 4.2 مليار درهم إماراتي، مدعومة بزيادة الإيرادات.

وأرجعت الشركة زيادة الإيرادات إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز خلال هذه الفترة.

وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة تأسست عام 2005 وتعمل في قطاع المرافق مع التركيز على المرافق المتعددة.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
0 29 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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