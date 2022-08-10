شركة Wizz Air للطيران الأوروبية ستستأنف رحلاتها من الإمارات إلى روسيا في أكتوبر￼

قالت شركة Wizz Air الأوروبية للطيران منخفض التكلفة إنها ستستأنف الرحلات من أبوظبي لموسكو اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول بعد أكثر من 5 أشهر من تعليق الشركة كل الخدمات لروسيا بعد قيام حربها مع أوكرانيا.

وأضافت الشركة في بيان الاثنين 8 أغسطس آب أن الشركة المشتركة التابعة لها ومقرها أبوظبي، Wizz Air أبوظبي، ستشغل رحلات يومية من الثالث من أكتوبر تشرين الأول.

تعليق للحرب

في فبراير شباط علقت الشركة كل الرحلات إلى روسيا بعد بدء حرب أوكرانيا، بعد أن كانت قد أعلنت في أكتوبر تشرين الأول 2021 إن رحلات من أبوظبي لموسكو ستبدأ في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي.

واستمرت شركات طيران إماراتية بما يشمل طيران الإمارات في تشغيل خدمات لروسيا.

وWizz Air أبوظبي هي شركة مشتركة بين صندوق الثروة السيادية لأبوظبي وشركة الطيران الأوروبية، ومقر الشركة المشتركة أبوظبي وهي شركة طيران مسجلة في الإمارات.