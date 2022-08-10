السعودية تتقدم بطلب لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 في نيوم￼

تقدمت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بطلب للمجلس الأولمبي الآسيوي بطلب لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 في “تروجينا” بمدينة نيوم.

وتضمن الطلب استعراض الرؤية للسعودية التي ستدعم تروجينا لاستضافة الحدث الرياضي الأكبر في شتاء القارة الآسيوية، والذي يُتوقع أن تشارك من خلاله أكثر من 32 دولة آسيوية في أبرز المسابقات الشتوية، بتقديم بنية مستقبلية تمزج بين التقنية الحديثة والحفاظ على الطبيعة الخلابة التي تميزها، كأول دولة في غرب القارة تستعد لاحتضان هذا الحدث بعد أن استضافته كل من اليابان، الصين، كوريا الجنوبية وكازاخستان ابتداءً من عام 1986.

يذكر أن المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي سيجتمع في كمبوديا مطلع شهر أكتوبر القادم قبيل انعقاد الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي يوم 4 أكتوبر والتي تعتبر الجهة العليا للمصادقة على قرارات منح حقوق الاستضافة لدورات الألعاب الآسيوية بمختلف مسمياتها.