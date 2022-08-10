سياحة ونقل

السعودية تتقدم بطلب لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 في نيوم￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات
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A handout picture provided by Saudi's NEOM on July 26, 2022 shows the design plan for the 500-metre tall parallel structures, known collectively as The Line, in the heart of the Red Sea megacity NEOM. - A futuristic megacity in Saudi Arabia will feature two massive, mirror-encased skyscrapers that extend over 170 kilometres of desert and mountain terrain, ultimately housing nine million people, the kingdom's de facto ruler has announced. (Photo by - / NEOM / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / NEOM" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / NEOM" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS /

تقدمت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بطلب للمجلس الأولمبي الآسيوي بطلب لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 في “تروجينا” بمدينة نيوم.

وتضمن الطلب استعراض الرؤية للسعودية التي ستدعم تروجينا لاستضافة الحدث الرياضي الأكبر في شتاء القارة الآسيوية، والذي يُتوقع أن تشارك من خلاله أكثر من 32 دولة آسيوية في أبرز المسابقات الشتوية، بتقديم بنية مستقبلية تمزج بين التقنية الحديثة والحفاظ على الطبيعة الخلابة التي تميزها، كأول دولة في غرب القارة تستعد لاحتضان هذا الحدث بعد أن استضافته كل من اليابان، الصين، كوريا الجنوبية وكازاخستان ابتداءً من عام 1986.

يذكر أن المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي سيجتمع في كمبوديا مطلع شهر أكتوبر القادم قبيل انعقاد الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي يوم 4 أكتوبر والتي تعتبر الجهة العليا للمصادقة على قرارات منح حقوق الاستضافة لدورات الألعاب الآسيوية بمختلف مسمياتها.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات
0 30 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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