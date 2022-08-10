التضخم في الصين عند أعلى مستوى له منذ عامين خلال يوليو￼

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في الصين إلى 2.7% في يوليو مقارنة بـ 2.5% في يونيو ، مسجلًا أعلى مستوى له منذ عامين.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء 10 أغسطس آب تراجع مؤشر أسعار المنتجين في يوليو ليسجل 4.2% مقابل 6.1% في يونيو.

وهذه الزيادة في معدل التضخم السنوي في الصين هي الأعلى منذ أن ارتفع إلى 2.7% في يوليو 2020.

وتضع الصين مستهدفاً للتضخم في حدود 3% للعام الجاري 2022.

وكانت التوقعات تشير إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سيبلغ 2.9% في الشهر الماضي.

وقال مكتب الإحصاءات الصينية إن خلال شهر يوليو كان التأثر واضحاً بارتفاع أسعار الغذاء مثل الخضروات الطازجة بجانب عوامل موسمية.