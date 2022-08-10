أساسي

التضخم في الصين عند أعلى مستوى له منذ عامين خلال يوليو￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات
0 31 أقل من دقيقة

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في الصين إلى 2.7% في يوليو مقارنة بـ 2.5% في يونيو ، مسجلًا أعلى مستوى له منذ عامين.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء 10 أغسطس آب تراجع مؤشر أسعار المنتجين في يوليو ليسجل 4.2% مقابل 6.1% في يونيو.

وهذه الزيادة في معدل التضخم السنوي في الصين هي الأعلى منذ أن ارتفع إلى 2.7% في يوليو 2020.

وتضع الصين مستهدفاً للتضخم في حدود 3% للعام الجاري 2022.

وكانت التوقعات تشير إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سيبلغ 2.9% في الشهر الماضي.

وقال مكتب الإحصاءات الصينية إن خلال شهر يوليو كان التأثر واضحاً بارتفاع أسعار الغذاء مثل الخضروات الطازجة بجانب عوامل موسمية.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات
0 31 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

“بلومبرغ”: بريطانيا تخطط لانقطاع التيار الكهربائي في كانون الثاني في خطة طارئة للطاقة

منذ 9 ساعات

السلطات السورية رفعت سعر البنزين المدعوم مجدداً

منذ يوم واحد

«بلومبرغ»: دول أوروبية تشتري النفط الروسي سرّاً «قبل الحظر»

منذ يوم واحد

أسهم اليابان تقترب من أعلى مستوى في شهرين بدعم من نتائج أرباح قوية

منذ 4 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى