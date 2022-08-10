المتحدث باسم غوتيريس عن تحذيرات نصرالله بملف الترسيم: نطلب تجنب الخطابات التي تزيد من تأجيج الموقف

ذكر المتحدث باسم ​الأمين العام للأمم المتحدة​ ​ستيفان دوجاريك​، بشأن تحذيرات أمين عام “​حزب الله​” ​السيد حسن نصرالله​، حول الخلاف مع إسرائيل بملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، “أنني أعتقد أننا دائما قلقون من هشاشة الوضع في تلك المنطقة، ونطلب أن يتجنب أي شخص الخطابات التي تزيد من تأجيج الموقف”، وفق ما نقلت وكالة “​الأناضول​” التركية.

وجاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، بعد سؤال للصحفيين بشأن موقف الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ إزاء تحذيرات أطلقها نصر الله، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وفي كلمة متلفزة خلال إحياء مراسم العاشر من المحرم في الضاحية الجنوبية ب​بيروت​ الثلاثاء، أعلن نصرالله أن “حزب الله” ينتظر في “الأيام المقبلة” أجوبة إسرائيل على مطالب لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية، موضحًا أنّ “لبنان وشعبه لا يمكن بعد اليوم أن يتسامح بنهب ثرواته، ونحن جادون في هذه المعركة إلى أبعد درجات الجدية”، و”أي اعتداء على أي إنسان في لبنان لن يبقى دون عقاب أو رد”.