ارتفاع أرباح سابك السعودية بنحو 3.8% في الربع الثاني 2022￼

ارتفعت أرباح سابك السعودية في الربع الثاني من العام 2022 بنحو 3.8% إلى 7.93 مليار ريال من 7.64 مليار ريال.

هذا ويعود سبب زيادة أرباح الشركة إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المباعة، وقد قابل ذلك ارتفاع في أسعار مواد اللقيم و تكاليف الشحن والتوزيع، وأيضاً ارتفاع حصة سابك من نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.

وسجلت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام 2022 ارتفاعاً بنحو 15% إلى 14.4 مليار ريال، مقارنة بـ 12.5 مليار ريال في النصف المناظر من العام الماضي.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح في النصف الأول إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المباعة على الرغم من ارتفاع أسعار مواد اللقيم وتكاليف الشحن والتوزيع. وقد اقترن ذلك ارتفاع في حصة سابك من نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.

وتأسست سابك عام 1976 وتعمل في مجال إنتاج البتروكيماويات وتنتج الشركة الكيماويات، والبلاستيكيات الاستهلاكية والمتخصصة، والمغذيات الزراعية، والمعادن.