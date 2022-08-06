تقرير: تايوان تعتمد في تجارتها على الصين أكثر من الولايات المتحدة

أطلعت قناة “سي إن بي سي”، على بيانات تايوانية رسمية، حيث تعتمد تايوان على التجارة مع الصين أكثر من الولايات المتحدة، إذ نمت العلاقات التجارية والاقتصادية مع البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ لدرجة أن المنطقة أصبحت إلى حد بعيد الشريك التجاري الأكبر للجزيرة.

واستحوذ البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ على 42% من صادرات تايوان أي حوالي 188.91 مليار دولار، بينما شكلت الولايات المتحدة 15% من الصادرات بقيمة 65.7 مليار دولار. كما اعتمدت تايوان في وارداتها على البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ بحصة بلغت 22% من إجمالي الواردات في حين بلغت وارداتها من الولايات المتحدة 10% فقط