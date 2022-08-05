دبي لصناعات الطيران تقول إنها لا تعرف ما إذا كانت ستستعيد طائراتها من روسيا￼

قالت شركة دبي لصناعات الطيران، اليوم الخميس، إنها لا تعرف ما إذا كانت ستستعيد 19 طائرة مستأجرة في روسيا بعد أن أصدرت موسكو قانونًا يسمح بمصادرة مئات الطائرات رداً على العقوبات الغربية.

وأكد المؤجر المملوك لدبي أنه شطب 576.5 مليون دولار للطائرات وقدم مطالبات تأمين لاسترداد المبالغ المستحقة.

أجبرت العقوبات التي فرضتها الدول الغربية بعد الحرب الروسية الأوكرانية المؤجرين على إنهاء عقودهم مع شركات الطيران الروسية، وردت موسكو بمنع الطائرات المستأجرة من إعادة حيازتها، رغم أن بعض شركات الطيران أعادت بعض الطائرات منذ ذلك الحين.

قالت شركة دبي للطيران إنها أنهت عقودًا على 22 طائرة مؤجرة لشركات طيران روسية امتثالًا للعقوبات وإنها لا تسيطر على 19 طائرة موجودة حاليًا في روسيا.

وقالت الشركة في تقريرها نصف السنوي “المجموعة غير قادرة على تحديد ما إذا كانت هذه الطائرات ستعاد في أي وقت في المستقبل”.

ولم يتضح على الفور نوع الطائرات الموجودة في روسيا.

في مارس آذار الماضي، قالت شركة دبي للطيران أن الطائرات المستأجرة في روسيا تمثل 7% من أسطول الطائرات المستأجرة من حيث القيمة الدفترية الصافية.

وقال المؤجر إنه خسر 397.8 مليون دولار في النصف الأول من هذا العام مقارنة بأرباح بلغت 49 مليون دولار قبل عام.