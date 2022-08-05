قيمة واردات ألمانيا من الغاز تقفز 160% في 5 أشهر رغم هبوط حجم الواردات 23%

أظهرت بيانات رسمية، أن قيمة واردات ألمانيا من الغاز الطبيعي قفزت 160% في الأشهر الخمسة الأولى من 2022 مقارنة مع الفترة نفسها في 2021، بالرغم من هبوط حجم الواردات 22.9%.

ويستورد أكبر اقتصاد في أوروبا الغاز بشكل رئيسي من روسيا والنرويج وهولندا وبريطانيا والدنمارك، لكنه تحول بشكل أكبر إلى الغاز الطبيعي المسال منذ الأزمة الأوكرانية.

وإحصاءات أيار من مكتب التجارة الخارجية الألماني هي الثالثة التي تعكس تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط، والعقوبات التي فرضها الغرب على موسكو بسبب ما يسميه الكرملين “عملية عسكرية خاصة”.

وأظهرت بيانات مكتب التجارة الخارجية، التي يجري نشرها متأخرة شهرين، أن حجم واردات الغاز في الفترة من كانون الثاني إلى أيار بلغ 50.1 مليار متر مكعب، بانخفاض حوالي 23% عن الفترة نفسها في 2021 .

وقفزت قيمة الواردات إلى 26.3 مليار يورو (26.74 مليار دولار) في الخمسة أشهر الأولى هذا العام، مقارنة مع 10.1 مليار يورو في نفس الفترة العام الماضي