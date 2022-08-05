صناعة

صادرات غازي عنتاب التركية بلغت 5.9 مليارات دولار خلال الأشهر الـ7 الأولى من 2022

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
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أفادت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية، بأنّ قيمة صادرات ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، بلغت 5 مليارات و905 ملايين دولار، خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الحالي”.

ولفتت، بحسب بيان صادر عن رئيس غرفة صناعة غازي عنتاب عدنان أون فيردي، إلى أن قيمة الصادرات في تموز الماضي بلغت 711 مليونا و923 ألف دولار”، مشيرة إلى “صادرات الولاية في الشهور الـ7 الأولى من العام الحالي حققت زيادة بمعدل 6.6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2021، مسجلة 5 مليارات و905 ملايين و120 ألف دولار”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
0 22 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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