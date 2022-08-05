الذهب يرتفع مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب، مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية فيما يترقب المستثمرون الحذرون تقرير وظائف القطاع غير الزراعي الأميركي المقرر صدوره هذا الأسبوع للبحث عن مزيد من الإشارات بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي من رفع سعر الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1769.74 دولار للأوقية. كما زادت العقود الآجلة الأميركية 0.5% 1785.60 دولار للأوقية.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يُدر عائدا.