البنك المركزي الكوبي أعلن بدء شراء الدولار الاميركي بسعر السوق السوداء

أعلن البنك المركزي الكوبي أن المصارف ومكاتب الصيرفة ستبدأ شراء الدولار بسعر 120 بيزو كوبيا، وهو سعر السوق السوداء، في خطوة تهدف إلى جذب العملات الأجنبية، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).

ولفتت رئيسة البنك المركزي الكوبي مارتا سابينا ويلسن، في خطاب متلفز، إلى “اننا اعتبرنا أن سعر صرف 120 بيزو كوبيا للدولار، وهو العملة التي تؤخذ أساسا لتحديد سعر الصرف مع بقية العملات، هو السعر الذي نعتقد أنه ستكون له آفاق أكبر”.

وارتفع سعر صرف العملة الأميركية في السوق السوداء منذ تنفيذ كوبا في كانون الثاني 2021 إصلاحا اقتصاديا حدد سعر الدولار عند 24 بيزو، وتعليق بيع الدولار في حزيران الماضي للسكان بسبب نقص السيولة. ووصل سعر الدولار إلى 124 بيزو في السوق غير الرسمية