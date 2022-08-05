وزير الاقتصاد الأرجنتيني الجديد تعهد بوقف طباعة النقود

تعهد وزير الاقتصاد الأرجنتيني الجديد، سيرجيو ماسا، بالتوقف عن طباعة النقود والتي تزيد من تسارع التضخم في البلاد، مع وضع خطوط عريضة لاستراتيجية التغلب على الأزمة الاقتصادية.

وأشار ماسا، في تصريحات للصحفيين، الى أن “السحر غير موجود، علينا أن نواجه التضخم بعزم، الحكومة ستقوم بتمويل الموازنة من خلال تقليص العجز أو الاقتراض من القطاع الخاص”.

وأوضح ماسا، أن “الأرجنتين تدرس عروض بشأن 4 قروض، 3 منها من بنوك دولية والرابع من صندوق استثمار سيادي، لكنه لم يمنح أي تفاصيل حول الأمر”.

ووصل التضخم السنوي في الأرجنتين إلى مستوى 60% في حزيران الماضي، وسط توقعات باستمرار التسارع عند 90% بحلول نهاية العام الحالي.