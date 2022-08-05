اقتصاد

وزير الاقتصاد الأرجنتيني الجديد تعهد بوقف طباعة النقود

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
0 22 أقل من دقيقة

تعهد وزير الاقتصاد الأرجنتيني الجديد، سيرجيو ماسا، بالتوقف عن طباعة النقود والتي تزيد من تسارع التضخم في البلاد، مع وضع خطوط عريضة لاستراتيجية التغلب على الأزمة الاقتصادية.

وأشار ماسا، في تصريحات للصحفيين، الى أن “السحر غير موجود، علينا أن نواجه التضخم بعزم، الحكومة ستقوم بتمويل الموازنة من خلال تقليص العجز أو الاقتراض من القطاع الخاص”.

وأوضح ماسا، أن “الأرجنتين تدرس عروض بشأن 4 قروض، 3 منها من بنوك دولية والرابع من صندوق استثمار سيادي، لكنه لم يمنح أي تفاصيل حول الأمر”.

ووصل التضخم السنوي في الأرجنتين إلى مستوى 60% في حزيران الماضي، وسط توقعات باستمرار التسارع عند 90% بحلول نهاية العام الحالي.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
0 22 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

مصرف قطر المركزي يصدر أذونات خزينة محلية بقيمة 600 مليون ريال عن أغسطس

منذ يومين

التضخم في تركيا يرتفع إلى مستويات قياسية عند 79.6% في يوليو تموز لكن دون التوقعات

منذ يومين

الاقتصاد السعودي نما بنسبة 11.8 بالمئة بالربع الثاني من عام 2022

منذ يومين

ارتفاع الصادرات التركية إلى روسيا في حزيران بنسبة 46%

منذ 4 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى