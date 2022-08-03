الخطوط البريطانية تعلق بيع تذاكر الرحلات القصيرة المغادرة من مطار هيثرو في لندن￼

علقت الخطوط الجوية البريطانية بيع تذاكر الرحلات القصيرة المغادرة من مطار هيثرو بلندن بعد أن طلب المطار من شركات الطيران الحد من الحجوزات الجديدة.

وأوضحت شركة الطيران في بيان الثلاثاء 2 أغسطس آب، إن الإجراء – الذي سيستمر حتى 8 أغسطس – تم اتخاذه استجابة لطلب مطار هيثرو.

وقالت الشركة في بيان “لقد قررنا اتخاذ إجراءات مسؤولة وتحديد الأسعار المتاحة لبعض خدمات مطار هيثرو للمساعدة في التركيز على خيارات إعادة الحجز للعملاء الحاليين، نظرًا للقيود المفروضة علينا والتحديات المستمرة التي تواجه صناعة الطيران بأكملها.”

وأعرب مطار هيثرو عن سعادته بأن أكبر خطوط طيرانه قد استجابت للطلب “يسعدنا أن نرى تحركًا من الخطوط الجوية البريطانية يتسم بالمسؤولية ويضع الركاب في المقام الأول”.

وأعلن أكبر مطار في أوروبا من حيث عدد الركاب، في 12 يوليو، أنه سيفرض حداً أقصى قدره 100 ألف مسافر مغادر يومياً، حيث يعاني قطاع الطيران من نقص الموظفين.

وقال المطار إن قراره بتقييد الأرقام اتخذ “في مصلحة الركاب” لتوفير “رحلات أفضل وأكثر موثوقية هذا الصيف”.

وسيكون سقف السعة ساري المفعول حتى 11 سبتمبر.

واستقبل مطار هيثرو ما بين 110 ألف و 125 ألف مسافر يوميًا في شهري يوليو وأغسطس 2019.