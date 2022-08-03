اقتصاد

مصرف قطر المركزي يصدر أذونات خزينة محلية بقيمة 600 مليون ريال عن أغسطس

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات
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أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة محلية عن شهر أغسطس آب الجاري بقيمة 600 مليون ريال.

وتوزع الإصدار الجديد على ثلاث شرائح الأول بواقع 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 0.59 %، والثاني بـ200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 1.97 %، والثالث بـ100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 2.24 %.

وبلغ إجمالي إصدارات مصرف قطر المركزي من أذونات الخزينة المحلية قصيرة الأجل خلال العام الجاري 4.8 مليار ريال .

ويأتي الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها مصرف قطر المركزي شهريا كأحد أدوات السياسة النقدية لضبط معدلات السيولة و احتواء التضخم في الدولة الخليجية.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات
0 26 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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