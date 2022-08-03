مصرف قطر المركزي يصدر أذونات خزينة محلية بقيمة 600 مليون ريال عن أغسطس

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة محلية عن شهر أغسطس آب الجاري بقيمة 600 مليون ريال.

وتوزع الإصدار الجديد على ثلاث شرائح الأول بواقع 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 0.59 %، والثاني بـ200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 1.97 %، والثالث بـ100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 2.24 %.

وبلغ إجمالي إصدارات مصرف قطر المركزي من أذونات الخزينة المحلية قصيرة الأجل خلال العام الجاري 4.8 مليار ريال .

ويأتي الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها مصرف قطر المركزي شهريا كأحد أدوات السياسة النقدية لضبط معدلات السيولة و احتواء التضخم في الدولة الخليجية.