موديز: استعداد روسيا لتقليص إمدادات الغاز يزيد المخاطر الائتمانية في أوروبا

أعلنت وكالة موديز العالمية للتصنيفات الائتمانية، أن استعداد روسيا لتقليص إمدادات الغاز يزيد المخاطر الائتمانية في أوروبا.

وأضافت أن النمسا وجمهورية التشيك وألمانيا والمجر وإيطاليا وسلوفاكيا بين الدول الأكثر انكشافا على وقف إمدادات الغاز الروسي.

وقالت موديز، إن التأثير الائتماني لوقف جزئي أو كلي لإمدادات الغاز الروسي في أوروبا سيكون متباينا من قطاع إلى آخر.

وأضافت، أن توقعاتها الأساسية المعدلة لمنطقة أوروبا لا تشمل وقفا كاملا لإمدادات الغاز من روسيا.