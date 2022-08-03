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موديز: استعداد روسيا لتقليص إمدادات الغاز يزيد المخاطر الائتمانية في أوروبا

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات
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أعلنت وكالة موديز العالمية للتصنيفات الائتمانية، أن استعداد روسيا لتقليص إمدادات الغاز يزيد المخاطر الائتمانية في أوروبا.

وأضافت أن النمسا وجمهورية التشيك وألمانيا والمجر وإيطاليا وسلوفاكيا بين الدول الأكثر انكشافا على وقف إمدادات الغاز الروسي.

وقالت موديز، إن التأثير الائتماني لوقف جزئي أو كلي لإمدادات الغاز الروسي في أوروبا سيكون متباينا من قطاع إلى آخر.

وأضافت، أن توقعاتها الأساسية المعدلة لمنطقة أوروبا لا تشمل وقفا كاملا لإمدادات الغاز من روسيا.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات
0 27 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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