سياسة

￼    ￼سفينة الحبوب

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
0 26 أقل من دقيقة

ارتفعت حدة الاشتباك الديبلوماسي الروسي – الأوكراني في بيروت خلال الساعات الأخيرة حول سفينة “لاودسيا” السورية الراسية في ميناء طرابلس على خلفية “شحنة الحبوب الأوكرانية المسروقة” على متنها. فعلى الرغم من إعلان سفارة أوكرانيا أنها عرضت على الحكومة اللبنانية شراء الشحنة تحاشياً لفسادها وبغية إبقائها في السوق اللبنانية بالاتفاق مع مالكيها، تم رفع الحجز القضائي على السفينة والسماح لها بمغادرة المياه اللبنانية، الأمر الذي لاقى ترحيباً حاراً من السفارة الروسية منددةً بما وصفته “استفزازات الديبلوماسيين الأوكرانيين في بيروت ورعاتهم الخارجيين القائمة على الأكاذيب”، مع التشديد على أنّ “محاولة المحرّضين الأوكرانيين الإضرار بالعلاقات بين روسيا ولبنان ستفشل” (نداء الوطن)

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
0 26 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

￼    ￼نصر الله يذكّر: الوقت ضيّق… وننتظر الردّ خلال أيام￼

منذ 7 ساعات

￼    ￼بري : المدة ليست مفتوحة!

منذ 8 ساعات

￼    ￼إسرائيل تقرر اليوم: حلّ أو حرب

منذ 9 ساعات

“الجزيرة”: هوكشتاين بلّغ المسؤولين بمقترح إسرائيلي يمنح لبنان كل حقل قانا مقابل حصول تل أبيب على مساحة شمال الخط 23

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى