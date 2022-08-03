￼    ￼نصر الله يذكّر: الوقت ضيّق… وننتظر الردّ خلال أيام￼

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كرر، في كلمة في المجلس العاشورائي أمس، أن «الوقت ضيق… وننتظر الرد على المطالب اللبنانية خلال أيام»، مؤكداً أن «موقف الدولة والمقاومة واحد»، ومشيراً إلى ما يتردّد عن اجواء ايجابية، «لكن لا نقول فول تيصير بالمكيول».

بوحبيب وهوكشتاين

تفسيراً لقوله أمس الأول، بعد لقائه هوكشتاين، ان زيارته أحرزت «تقدما هائلا» قال وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب لـ«الجمهورية» ان «المفاوضات قطعت اشواطا بعيدة ودخلنا في كثير من المراحل المتقدمة وصولا الى المراحل التقنية التي هي من مهمة أعضاء من فريق هوكشتاين واللبنانيين من الاختصاص نفسه». ولفت بوحبيب إلى انه سأل فور وصول هوكشتاين إلى مكتبه عن بقية أعضاء الفريق المرافق له بعدما لاحظ انّ معاونيه خمسة، وانّ مَن رافقه الى اللقاء كانوا ثلاثة، فلفته هوكشتاين الى «ان الغائبين عن المشاركة في اللقاء يشاركون الآن مع الفريق التقني اللبناني في صوغ التفاهمات التي انتهينا إليها في لقاء قصر بعبدا. فما تفاهمنا عليه يجب ان احمله على الفور الى اسرائيل في اسرع وقت ممكن، لأنّ الوقت مهم جدا وهناك معطيات علينا احتسابها بدقة ومراعاتها».

وقالت مصادر تتابع المفاوضات الجارية لـ«الجمهورية» ان ما حمله هوكشتاين من بيروت ثمين للغاية وهو يعتقد ان ما بعد هذه الزيارة سيكون غير ما قبلها». (تاجمهورية)