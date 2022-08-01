“الجزيرة”: هوكشتاين بلّغ المسؤولين بمقترح إسرائيلي يمنح لبنان كل حقل قانا مقابل حصول تل أبيب على مساحة شمال الخط 23

كشف مصدر رسمي ​لبنان​ي للـ”جزيرة”، أن “الوسيط الأميركي ​آموس هوكشتاين​ بلغ لبنان بعرض إسرائيلي ل​ترسيم الحدود البحرية​ بمسار يعتمد الخط 23”.

وأشار المصدر، الى أن “المقترح ينطلق من إحداثيات الخط 23 وينحرف شمالا وصولا إلى خط الوسط بين لبنان و​قبرص​”، موضحاً أن “المقترح الإسرائيلي يمنح لبنان كل حقل قانا مقابل حصول ​تل أبيب​ على مساحة شمال الخط 23”.

وذكر المصدر، أن “بيروت أبلغت هوكشتاين تمسكها بترسيم الحدود وفق الخط 23 وكامل حقل قانا”، معتبراً أن “الفجوة ضاقت وهوكشتاين سيستكمل جهوده لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل”.