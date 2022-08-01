اقتصاد

ارتفاع الصادرات التركية إلى روسيا في حزيران بنسبة 46%

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
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ذكر معهد الإحصاء التركي، أن “صادرات البضائع التركية إلى روسيا في حزيران زادت بنسبة 46% مقارنة بعام 2021 وبنسبة 52% عن الشهر الماضي”، وبحسب البيانات المنشورة، “كسب الأتراك حوالي 791.4 مليون دولار في حزيران، بينما بلغ هذا المبلغ في أيار 518.8 مليون دولار”.

وكشف في بيان، أنه “من بين سلع التصدير الأكثر تصدرا، الفواكه والمكسرات، كما ازدادت مبيعات السيارات والمعدات والمكونات الضرورية بشكل ملحوظ”.

واشار الخبراء، إلى أنه “إذا استمرت الدول الأوروبية في خفض الإمدادات بسبب العقوبات، فقد تحتل تركيا المركز الرابع أو الخامس في قائمة أكبر الدول المصدرة لروسيا، بعد الصين وبيلاروس وألمانيا وكازاخستان”.

بالإضافة إلى ذلك، بين كانون الثاني وحزيران، كانت روسيا رائدة في عمليات التوريد إلى تركيا، فقد وصلت إلى 27.7 مليار دولا، أي ما يقرب من 16 في المائة من إجمالي الواردات الروسية.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
0 23 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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